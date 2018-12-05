فيديو مثير للحظة قبض سعودي على ذئب مفترس أكل خرافه‎

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو مثيراً لشاب سعودي، تمكَّن من إلقاء القبض على ذئب مفترس، بعد أن فتك باثنين من الخراف في داخل حظيرته.

وتعقب الشاب أثر الذئب لمسافة 15 كلم قبل أن يعثر عليه، ويتمكن من الإمساك به حياً، من دون أن يطلق عليه الرصاص انتقاماً لخرافه التي أكلها.

وقال الشاب السعودي الذي يطلق عليه أصدقاؤه "صائد الذئاب" لوسائل إعلام سعودية إنه عندما عثر على الذئب في منطقة وعرة، قام باستدراجه حتى خرج منها، ثم طارده بالسيارة لأكثر من 30 دقيقة حتى دخل في حفرة بجانب أحد أعمدة الكهرباء، حيث تمكن من القبض عليه حياً.

وأكد الشاب السعودي الذي يُدعى أحمد بن عبيد السراجي الشريف أنه لم يستخدم السلاح لعدم رغبته بقتل الذئب، بل أراد أن يمسكه حياً، ومن ثم يقوم بترويضه، قبل أن يذهب لمنطقة خالية من المواشي ويطلق سراحه هناك، حفاظاً على الحياة الفطرية.

وأشار إلى أنها المرة الثانية التي يلقي القبض فيها على ذئب، حيث سبق أن قبض على ذئب العام الماضي، وقام أيضاً بإطلاق سراحه في مركز حقال التابع لمحافظة أضم في منطقة مكة المكرمة.