هذا ما روته أم الطفل "ميسي الأفغاني" عن الشهرة والفرار

اضطرت أسرة طفل أفغاني اشتهر لفترة وجيزة على الإنترنت بعد نشر صورة له وهو يرتدي قميصاً مصنوعاً من كيس بلاستيكي بألوان قميص لاعبه المفضل ليونيل #ميسي للفرار من منزلها بعد هجوم شنته حركة طالبان.

وتصدر اسم الطفل #مرتضى_أحمدي، الذي أصبح في السابعة من العمر الآن، عناوين الصحف في العالم قبل عامين عندما صنع له أخوه قميصا من كيس بلاستيكي أزرق وأبيض ويحمل اسم ميسي ورقمه وهو الرقم عشرة.

وجعلت هذه الشهرة المفاجئة أحمدي يلتقي بنجم كرة القدم الأرجنتيني الشهير، لكنها سببت أيضا المشاكل لأسرته التي تنتمي لأقلية الهزارة وتعيش في منطقة جاغوري بإقليم غزنة في وسط #أفغانستان.

موضوع يهمك هرب الطفل الأفغاني مرتضى، الشهير بعشقه لنجم كرة القدم الأرجنتيني ميسي مع عائلته من غازني، بعدما أرغمتهم غارة شنتها حركة... هل تذكرون هذا الطفل.. طالبان تحرمه من هدايا ميسي سوشيال ميديا

وقالت والدته شفيقة أحمدي، والتي باتت تسكن الآن مع أسرتها في منزل بالعاصمة كابول: "أصبح مرتضى مشهورا في جميع أنحاء العالم ولا نستطيع السير بحرية والذهاب إلى أي مكان. لم يتمكن مرتضى وباقي أطفالي من ارتياد المدرسة".

وأضافت: "خلال الليل كان رجال مثيرون للريبة يسيرون قرب منزلنا وعندما هاجمت طالبان قريتنا قررنا المغادرة".

وشهدت غزنة، التي تقع جنوبي العاصمة كابول ويستغرق الوصول إليها نحو ساعتين بالسيارة، قتالاً عنيفا هذا العام. واجتاح مقاتلو #طالبان مدينة غزنة لبعض الوقت في أغسطس/آب ووقع قتال عنيف في جاغوري مما أجبر الآلاف على الفرار.

من جهته، قال الطفل مرتضى: "الوضع الأمني ليس جيدا وأخشى الخروج.. أريد أن أصبح لاعب كرة قدم مثل ميسي وأن أتمكن من الذهاب للمدرسة".