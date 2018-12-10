انظر لميركل بسوق شعبي في مراكش.. تتفقد النعناع!

تداول العديد من المغاربة على مواقع التواصل صوراً وفيديوهات للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في أحد الأسواق الشعبية في #مراكش.

وبدت ميركل بلباسها الأبيض، مستمتعة أمام "منصة" لبيع الأعشاب، لا سيما النعناع. كما ظهرت في مقاطع مصورة أخرى، جالسة في أحد المقاهي الشعبية.

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يذكر أن ميركل التي وصلت مراكش الأحد للمشاركة في المهرجان الدولي للهجرة، تجولت في ساحة جامع الفناء و بعض الأسواق القريبة منها كالسمارين وقاعة الزيت.

واستمتعت الضيفة الألمانية على ما يبدو بتصميم الأسواق العتيقة بالمدينة، وأجوائها، كما اشترت بعض المنتجات التقليدية الحرفية.

يشار إلى أن المهرجان الدولي للهجرة يقام في مراكش ما بين 10 و11 ديسمبر الجاري.