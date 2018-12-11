فيديو.. انفجار يثير ذعر مذيع مصري على الهواء

تعرض مذيع مصري لموقف محرج على الهواء، حين سمع دوي انفجار داخل الاستديو، أثناء تقديم برنامجه، ما أثار ذعره وفزعه.

وكان الإعلامي المصري تامر أمين يقدم برنامجه مساء الاثنين على فضائية "النهار"، متحدثاً على الهواء مع حمدي نوح، مدرب الناشئين بنادي المقاولون العرب، ومكتشف محمد صلاح اللاعب المصري المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي، ففوجئ بانفجار داخل الاستديو، مجهول المصدر، ما أثار فزعه.

وسمع الانفجار أثناء قول المذيع إن محمد صلاح يختزل كل طاقته ليفجرها في الملعب، ليكمل وقد انتابه الذعر قائلا ً: "مثلما حدث هذا الانفجار لدينا".

وأنهى الإعلامي حديثه مع مكتشف محمد صلاح، وأكمل برنامجه، وقد بدا عليه التوتر، بسبب الانفجار، الذي لم يعلن سببه.

وأثارت الواقعة ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل، وطالب روادها بالكشف عن سبب الانفجار ومعرفة مصدره.