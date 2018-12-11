بـ 10 ملايين دولار.. نيكول سابا ترتدي ثوبا خياليا

بعد الضجة التي أثارها فستان النجمة رانيا يوسف الشفاف في الأوساط الفنيّة المصرية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، يطالعنا فستان جديد مثير للجدل بسبب ثمنه الخيالي.

حمل هذا الفستان توقيع المصمم المصري #هاني_البحيري، وقد ظهرت به النجمة اللبنانية #نيكول_سابا في ختام عرض أزياء قدّمه البحيري مساء الاثنين في فندق ريتز كارلتون في القاهرة.

وتمّ ترصيع هذا الثوب بالأحجار الكريمة مما رفع ثمنه إلى حوالي 200 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 10 ملايين دولار أميركي.

وقد أوضح البحيري في تصريحات له أن الثمن الباهظ للثوب يعود إلى ترصيعه بأحجار الماس والمجوهرات الثمينة التي غطّته من الصدر حتى نهاية الذيل الطويل بالإضافة إلى الأكمام الشفافة والطرحة الطويلة جداً.

وأثار هذا الثوب العديد من الانتقادات نظراً لثمنه المرتفع جداً في ظلّ ظروف معيشيّة صعبة تعيشها مصر، ولكنه حصد أيضاً العديد من تعليقات الإعجاب التي ضجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الخاصة بالمصمم البحيري والنجمة سابا.