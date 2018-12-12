أحدث صورة لزوجة مبارك.. تفاعل كبير وتعليقات مرحبة

أثارت أحدث صورة لزوجة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، سوزان، تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث نالت إعجاب الكثير من المغردين الذين أشادوا بها وتذكروا إنجازاتها وأعمالها خلال تولي مبارك الحكم.

ونشرت امرأة صورة لها برفقة سوزان مبارك التقطت في إحدى الأماكن العامة، وبدت فيها زوجة الرئيس الأسبق بصحة جيدة. وانهالت التعليقات مرحبة بزوجة الرئيس الأسبق، مع التمنيات لها بالصحة وطول العمر.

كما نشر المغردون إنجازات سوزان مبارك المتعددة في مجال حماية حقوق المرأة والطفل والصحة، ودورها في نشر الثقافة من خلال مشروع مكتبة الأسرة وشعارها الذي رفعته وهو توفير القراءة للجميع.

سوزان مبارك واسمها بالكامل سوزان صالح ثابت من مواليد عام 1941، ولدت لطبيب مصري وهو الدكتور صالح ثابت بمدينة مطاي في محافظة المنيا جنوب مصر، وحصلت على الثانوية الأميركية من مدرسة سانت كلير بمصر الجديدة، والبكالوريوس من الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 1977والماجستير في علم الاجتماع.

تزوجت من الرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 1959، وفي العام 1961 أنجبت ابنها الأكبر علاء، وبعدها بعامين أنجبت جمال.

ترأست المركز القومي للطفولة والأمومة، واللجنة القومية للمرأة المصرية. كذلك أسست جمعية الرعاية المتكاملة لتقديم خدمات اجتماعية وثقافية وصحية لأطفال المدارس، ودشنت مشروع مكتبة الأسرة من خلال مهرجان القراءة للجميع عام 1993.