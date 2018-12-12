بعد قميص ميسي.. طفل مصري يرتدي كيسا حباً بمحمد صلاح

لمحة إنسانية مؤثرة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لطفل يرتدي كيساً بلاستيكياً، دوّن عليه اسم ورقم اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وتحدث الطفل، محمد عبد الباسط، الذي ظهر مبتسماً، في مقطع فيديو عن حلمه باللعب ضمن نادي ليفربول الإنجليزي، كما محبوبه صلاح، الذي يشجعه دائماً ولا يستطيع شراء القميص الخاص به، لذا قرر أن يحذو حذو الطفل الأفغاني الذي ارتدى قميص ميسي.

أما عن الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل، فيقول وليد صلاح لـ"العربية.نت" إنه كان يقوم مع أصدقائه بتصوير مقاطع فيديو لنشرها عبر صفحة خاصة بهم على "فيسبوك". وفي يوم من الأيام قرروا تصوير فيديو عن حب المصريين لصلاح، ففوجئوا بالطفل محمد عبد الباسط الذي يبلغ من العمر 12 عاما، آتياً إليهم للحديث عن لاعبه المفضل.

وأكد وليد أن الصورة التقطت قبل شهر ونصف، حين كان محمد يعمل في ورشة "ميكانيك" بعد أن ترك الدراسة.

وتابع قائلاً: حين شاهدنا نتحدث إلى المارة عن محمد صلاح، ظل يراقبنا بنظراته. وبعدها طلب منا المشاركة، ليطلعنا بعدها على القميص الخاص بنجمه المفضل الذي أعده خصيصا من أجل لعب كرة القدم، ودون عليه اسم ورقم #محمد_صلاح ".

وبمجرد نشر الصورة والفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد وليد أن سيدة تواصلت معهم وأحضرت للطفل ملابس رياضية من أجل لعب الكرة، وتولى هو توصيلها إليه خاصة وأن الطفل يعمل في الورشة التي تتواجد أسفل منزله.

إلا أن حلم الطفل المصري محمد عبد الباسط، ما زال لقاء لاعبه المفضل محمد صلاح، والحصول على قميصه، وربما صورة يظل يتذكرها، وتكون دافعا له من أجل تحقيق حلمه.