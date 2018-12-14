بالفيديو.. ميلانيا ترمب تقرأ القصص للأطفال

زارت زوجة الرئيس الأميركي، ميلانيا ترمب، أمس الخميس، أحد مستشفيات الأطفال في واشنطن، وذلك كتقليد تتبعه كل سيدة أولى في أميركا قبيل أعياد الميلاد ورأس السنة.

وقامت السيدة الأولى بقراءة قصص عن أعياد الميلاد ورأس السنة للأطفال خلال زيارتها.

وكانت ترتدي فستانا أبيض مع معطف ممزوج باللون الأبيض والأحمر.

وزارت ميلانيا قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى واشنطن للأطفال، والتقت عائلات الأطفال الذين يعالجون هناك.

كما التقت صبيين وفتاة يعالجون بالمستشفى، تتراوح أعمارهم بيم 16 شهراً وست سنوات، وقد ولدوا جميعا خدجا، وكان وزنهم جميعا أقل من كيلوغرام عند الولادة.

وتقليد زيارة مستشفى الأطفال في موسم الأعياد الميلادية يعود إلى ستين عاما مضت، عندما قامت به لأول مرة السيدة الأولى بيس ترومان.