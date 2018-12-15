صورة عضو محافظة بغداد تثير جدلا..خامنئي والخميني بمكتبه

أثارت صورة عضو مجلس محافظة بغداد، علي جعفر العلاق، جدلاً واسعاً خلال اليومين الماضيين بين بعض العراقيين على تويتر، على الرغم من أنها مأخوذة من تسجيل مصور قديم له.

إلا أن مغردين عراقيين أعادوا نشرها، معلقين عليها، ومستهجنين.

فقد بدا الرجل في مكتبه الرسمي، وأمام يافطة صغيرة كتب عليها "عضو مجلس محافظة بغداد"، في حين بدت خلف العلاق، صورتان، واحدة للمرشد الإيراني علي الخميني، والثانية لمرشد الثورة الإيرانية الأول الخميني، فضلاً عن ظهور سلاح رشاش أيضاً.

المكتب الرسمي لعضو محافظة بغداد علي جعفر العلاق ،

بندقية قناصة وراه وصورة خامنئي على يمينه ، شنو صارت الصورة الرسمية بدل صورة رئيس الجمهورية ؟؟؟

اكو هيچ توجيهات لو هذا تحبب للولي الفقيه ؟؟؟؟؟ pic.twitter.com/mNVHSHIR0Q — عيون بغداد (@3Obeidi) December 13, 2018

وأتت تعليقات العراقيين منتقدة، لوضع صورة لشخصيات أجنبية في مكتب تابع للدولة العراقية، كما تساءل البعض " أليس هذا أكبر دليل على تبعيته لإيران".

يذكر أن إعادة نبش تلك الصورة القديمة للعلاق أتت بعد تصريحات له قبل يومين انتقد فيها انتخابات مجلس المحافظة.

فقد اعتبر أن جلسة انتخاب محافظ بغداد، التي عقدت الأربعاء، ترأسها عضو بالمجلس مشمول باجتثاث البعث، مشيراً إلى أن ثلث أعضاء المجلس غير حاضرين في الجلسة. وقال العلاق في تصريح صحافي إن "جلسة انتخاب محافظ بغداد، ترأسها عضو المجلس عباس الحمداني وهو شخص مشمول باجتثاث البعث ووصل كتاب اجتثاثه إلى مجلس المحافظة". وتابع قائلاً إن "ثلث أعضاء المجلس غير حاضرين بالجلسة بالإضافة إلى تقديم أعضاء ائتلاف دولة القانون طلب تأجيلها وتمت موافقة رئيس المجلس على التأجيل، لكن بعض الأعضاء عقدوا الجلسة بخرق القانون والدستور".

وتابع مؤكداً أن الجلسة فيها خرق قانوني ودستوري وأنه سيطعن بها لدى المحكمة الاتحادية.

وكان مجلس محافظة بغداد انتخب فاضل الشويلي محافظاً لبغداد خلفاً لعطوان العطواني الذي فاز بعضوية مجلس النواب.