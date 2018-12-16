شاهد.. وافدان يزوران قبر كفيلهما أسبوعياً

"وما جزاء الإحسان إلا الإحسان".. من هذا المبدأ ترجم عاملان من الجنسية الآسيوية معاني الوفاء ورد الجميل من خلال قيامهما بزيارة قبر كفيلهما بشكل أسبوعي منذ وفاته قبل عام.

ووثق مواطن حرص العاملين على مبادرتهما الطيبة، في مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر في الفيديو العاملان وهما يقفان بالقرب من قبر كفيلهما، ويسألهما مواطن عن سبب تواجدهما عند القبر، فبينا أنهما يحرصان مع عدد من زملائهما على زيارة قبر كفيلهم كل يوم جمعة منذ وفاته، نظير معاملته الحسنة.

في الوقت نفسه، دعا كل من شارك #الفيديو بالرحمة والمغفرة للميت، وأن يجعل ما فعله بحياته في موازين أعماله.