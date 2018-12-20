شاهد أوباما متنكراً يفاجئ الأطفال المرضى بالهدايا

ارتدى الرئيس الأميركي السابق #باراك_أوباما، زي سانتا كلوز، الأربعاء، خلال زيارة مفاجئة قام بها لأطفال مرضى في أحد مستشفيات #واشنطن.

ووضع أوباما قبعة الميلاد حاملا كيس الهدايا على ظهره، ليضفي الفرح على قلوب الأطفال المرضى في مستشفى "تشلدرنز ناشونال ميديكل سنتر" حيث وزع الهدايا والقبلات على الصغار الذين بدا عليهم التأثر.

وقال أوباما في تسجيل نشر عبر الحساب الرسمي للمستشفى على "تويتر": "أود فقط شكركم على كل شيء. لقد كان لي الحظ بالتحدث مع أطفال مذهلين وعائلاتهم".

وأضاف: "بصفتي أباً لابنتين، يمكنني التصور بأن الأمر الأهم هو أن يكون في مثل هذا الوضع هناك طاقم عمل وأطباء وممرضات يهتمون بهم ويسهرون عليهم ويقفون إلى جانبهم ويمسكون بيدهم".

وحظي الرئيس الديمقراطي السابق بترحيب حار من حشد ضم حوالي مئة شخص بينهم أهالٍ وأفراد من الطاقم الطبي.

ولا يزال الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة يعيش في واشنطن حيث يتوجه مع زوجته ميشال في أحيان كثيرة للقاء أطفال في إطار مبادرات إنسانية.