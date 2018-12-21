شاهد ما فعله صلاح مع المشجع الكفيف الذي خطف الأضواء

بعد أن لفت مشجع كفيف لفريق ليفربول الإنجليزي الأنظار، وحظي بإعجاب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر أمام الكاميرات وهو يحتفل بهدف نجم ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح، في شباك نابولي، قام صلاح بلفتة إنسانية تجاهه، حيث دعاه لزيارة مركز تدريب الفريق.

"To Michael, your support is an inspiration. Mo Salah" ❤️@MoSalah invited @MikeKearney1 for a special visit to Melwood after a video of him celebrating our decisive #UCL winner against @sscnapoli went viral... pic.twitter.com/zHo67eBdfK — Liverpool FC (@LFC) December 20, 2018

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على الإنترنت وعلى موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" فيديو لنجمه المصري المحبوب مع المشجع مايك كيرني أثناء الزيارة.

وأظهر الفيديو كيرني، الذي كان بصحبة ابن عمه، أثناء زيارتهما لمركز تدريب "الريدز"، وهو أيضاً من اصطحبه لمشاهدة مباراة ليفربول أمام نابولي، حيث ظهر أمام الكاميرات وهو يشرح له أحداث المباراة.

وفور وصول كيرني رفقة قريبه توجه لهم الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لإلقاء التحية، وبعد رحيله بلحظات وصل صلاح، حيث بدأ حديثاً باسماً مع كيرني وأخبره أنه رآه وهو يحتفل بالهدف في الفيديو. وسأله صلاح منذ متى وهو يشجع ليفربول؟ فأجاب كيرني بأنه منذ أن يتذكر، مضيفاً أنه يحضر كل مباراة منذ 5 سنوات.

وأعطى النجم المصري لكيرني قيمصاً له موقعاً وكتب عليه: "إلى مايكل، دعمك هو مصدر إلهام. مو صلاح".

بعدها حضر كيرني تدريبات فريقه، وأثناء التدريبات وقع له عدد من نجوم الفريق.