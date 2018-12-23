ماذا قال ولي عهد دبي بعد خسارة العين أمام ريال مدريد؟

توجه ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد، بالتهنئة إلى نادي ريال مدريد، بعد فوزه ببطولة كأس العالم للأندية، بعد أن غلب نادي العين الإماراتي 4- 1. أما للعين فأكد أنه فخور بأدائه المشرف.

وقال في تغريدة مساء السبت: نبارك لريال مدريد فوزهم في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، وكلنا فخر بنادي العين على هذا الأداء المشرف وحصوله على المركز الثاني وكل الشكر لجماهيرنا... كذلك نشيد بجهود الفرق التنظيمية التي جعلت من دار زايد محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم".

نبارك لريال مدريد فوزهم في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية وكلنا فخر بنادي العين على هذا الأداء المشرف وحصولهم على المركز الثاني وكل الشكر لجماهيرنا ... كذلك نشيد بجهود الفرق التنظيمية التي جعلت من دار زايد محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) December 22, 2018

يذكر أن #ريال_مدريد الإسباني توج بلقبه الرابع في بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الحالي، إثر فوزه الثمين 4 - 1 على العين الإماراتي يوم السبت، على استاد "مدينة زايد الرياضية" في أبوظبي بالمباراة النهائية للبطولة.

وأنهى الريال مغامرة فريق العين الذي شق طريقه بجدارة إلى المباراة النهائية التي خاضها للمرة الأولى، علما أنه شارك في البطولة ممثلاً عن البلد المضيف بعد فوزه بلقب دوري الخليج العربي الإماراتي في الموسم الماضي.