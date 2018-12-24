فرنسيان يطلقان نداء عبر فيسبوك لمنح طفلهما قلبا جديدا

بلغ الطفل الرضيع الفرنسي، #أنطوان، أخيرا شهره الأول، غير أنه يخوض سباقاً مع الزمن إذ إنه يحتاج إلى "قلب جديد للاستمرار في الحياة" مع والديه اللذين أطلقا نداء عبر "فيسبوك" للمساعدة في إخضاعه لعملية زرع.

ولإعلام الرأي العام بالوضع الطارئ الذي تعيشه العائلة وأهمية وهب الأعضاء، أسس والدا الطفل صفحة عبر "فيسبوك" بعنوان "قلب لأنطوان" أصبحت تضم أكثر من 2800 عضو.

وقال والد الطفل كيفن شالاي: "أنطوان لم يكن قد تخطى يومه الثالث عندما أبلغنا الأطباء بأن قصورا يمنع قلبه من أداء وظيفته بشكل صحيح".

وأضاف الأب الثلاثيني: "أبلغونا أن القلب سيضعف تدريجياً مع الوقت كما الحال مع الأعضاء التي يغذيها والفرصة الوحيدة لنجاة أنطوان تكمن في إجراء عملية زرع".

ويُعالج الطفل، المدرج منذ فترة وجيزة على القائمة الوطنية للأشخاص الذين ينتظرون عملية زرع، في مستشفى للقلب قرب مدينة #ليون حيث يرابط والداه باستمرار. وهو لم ينتقل يوما إلى منزله العائلي.

وأوضح والد الطفل، شالاي، أن "أنطوان اجتاز السبت عمر شهر، وفي الإمكان حاليا أن يخضع لعملية زرع قلب فور توافر الظروف المناسبة".