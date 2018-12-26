هكذا غردت ماجدة الرومي في طريقها إلى العلا السعودية

ينتظر الجمهور السعودي الإطلالة الأولى للنجمة اللبنانية، ماجدة الرومي، في المملكة وسط حفاوة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الأيام الماضية، ونشرت الرومي صورة عبر حسابها الرسمي على تويتر وكتبت: "إلى العلا.. المملكة العربية السعودية"، ولقيت ترحيباً من الجمهور السعودي الذي أكد أنه في الانتظار وتداول مجموعة من أغنياتها.

وتحيي المطربة ماجدة الرومي حفلة غنائية ضمن حفلات "شتاء طنطورة" في محافظة (العلا) السعودية مساء الجمعة 28 كانون الأول/ ديسمبر

إلى ذلك تعتبر حفلة المطربة ماجدة الرومي هي الحفلة الثانية ضمن حفلات "شتاء طنطورة"، وينتظر أن يشهد يوم 4 كانون الثاني/ يناير القادم حفلة بآلة (الكمان) للعازف "رينو كابسون" ، وفي 11 يناير إطلالة للموسيقار المصري عمر خيرت، فيما سيحيي أصغر عزف بيانو منفرد "لانج لانج" مساء 18 يناير.

كما سيشهد "شتاء طنطورة" الحدث المرتقب بإطلالة (كوكب الشرق) أم كلثوم بتقنية "الهولوغرام"، فيما سيصدح صوت المغني الأوبرالي "أندريا بوتشيلي" يوم 1 فبراير؛ وسيختتم المهرجان العازف "ياني" في ظهوره الثاني بالسعودية مساء 8 شباط/ فبراير.