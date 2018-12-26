والدة طفل مصري تستغيث عبر مواقع التواصل.. والسيسي يتدخل

بعد أن هزت قصته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمر بعلاج الطفل محمد أشرف الذي يصارع الموت في أحد المستشفيات بعد تدهور صحته إثر سقوط سور مدرسة عليه.

وقال الرئيس في تدوينة له على صفحته الرسمية على تويتر وفيسبوك، إنه طالع باهتمام استغاثة والدة التلميذ محمد أشرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه الأجهزة المعنية بنقل الطفل إلى أحد المستشفيات المتخصصة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

طالعت بإهتمام إستغاثة والدة التلميذ / محمد أشرف عبر مواقع التواصل الإجتماعى وقد وجهت الأجهزة المعنية بنقل إبنى محمد أشرف إلى أحد المستشفيات المتخصصة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) December 25, 2018

الطفل محمد أشرف، كان ضمن المصابين الذين سقط عليهم سور مدرستهم، الخميس الماضي، في منطقة المرج شرق القاهرة، وأسفر عن مصرع طفل وإصابة آخرين.

ويعاني محمد من نزيف داخلي في المخ، وتورم في العين، وفقد القدرة على التحكم في حركة يده اليمنى، نتيجة ما تعرض له في الحادث.

وكان سور مدرسة منارة الشرق الخاصة، الواقعة في حي المرج، قد انهار على التلاميذ الخميس الماضي، ونتج عنه وفاة الطالب عبد الرحمن محمد درويش وإصابة 6 آخرين بينهم 2 في حالة حرجة.

وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، قرارًا بإيقاف مدير عام إدارة المرج التعليمية، ووكيل الإدارة ومدير التعليم الخاص بالإدارة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

واستغاثت والدة التلميذ محمد أشرف عبر مواقع التواصل، مطالبة بسرعة التدخل لعلاج ابنها بعد إصابته بنزيف حاد وتدهور صحته، ووصلت الاستغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر بنقله لأحد المستشفيات المتخصصة وعلاجه على نفقة الدولة.