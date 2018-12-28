حتى في نيويورك.. شائعات عن مخلوقات فضائية

أثارت أنوار زرقاء ناجمة عن انفجار محول للكهرباء سلسلة من التكهنات الغريبة عبر "تويتر" مساء الخميس في #نيويورك، إذ ظن البعض أنها من فعل مخلوقات فضائية.

وسجل الحادث في محطة لتوليد الكهرباء تابعة لشركة "كون إديسون" الواقعة في حي أستوريا قرب منطقة كوينز قبالة #مانهاتن بعيد الساعة 21,00 بالتوقيت المحلي (الساعة الثانية من فجر الجمعة بتوقيت غرينتش).

وأضاءت سلسلة من #البرق_الأزرق سماء عاصمة البلاد المالية مثيرة سريعاً تغريدات تتحدث عن وصول مخلوقات فضائية أو أبطال خارقين.

وغرد الموسيقي، جو بادن، بفكاهة "المخلوقات الفضائية وصلت". وكتب جيف لوف في تغريدة: "سماء نيويورك تشبه بالتمام اللحظة التي نزل فيها ثانوس على الأرض"، في إشارة إلى فيلم "إينفينيتي وور" من سلسلة "أفينجرز".

وكتب إريك كليننبرغ، عالم الاجتماع في جامعة نيويورك، على "تويتر": "شيء غريب تماما يحصل في سماء مانهاتن".

إلا الناطق باسم رئيس بلدية نيويورك، إريك فيليبس، رد على "تويتر" أيضا: "لا وجود لمخلوقات من كوكب آخر، بل هو محول انفجر في محطة كون إديسون في كوينز".

وتوقفت حركة الطيران لفترة وجيزة في مطار "لا غوارديا" القريب والذي يستخدم خصوصا للرحلات الداخلية، فضلاً عن الخط رقم 7 في قطارات الأنفاق والذي يمر بالحي.

وأكدت الشركة أن الحادث لم يؤدِ إلى وقوع إصابات، وأن الوضع تحت السيطرة.