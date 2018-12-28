شاهد ابنة بيل غيتس تجوب شوارع القاهرة مع حبيبها المصري

بسبب قصة حب جمعتها مع شاب مصري تزور جينفر غيتس ابنة الملياردير الأميركي #بيل_غيتس وأغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ 90 مليار دولار، القاهرة حاليا لقضاء إجازة #الكريسماس وأعياد الميلاد برفقة حبيبها المصري.

وفوجئ المصريون بابنة غيتس تنشر صورا لها عبر صفحتها على إنستغرام من #القاهرة متضمنة #النيل والأهرامات، وبعض الأماكن السياحية في مصر، كما نشر الشاب المصري وهو نايل نصار صورة له مع جينفر داخل أحد المطاعم الشهيرة في المعادي جنوب القاهرة، وانهالت التعليقات من #المصريين الذين تمنوا لهما حياة سعيدة.

وطالب المصريون ابنة غيتس بزيارة الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والترويج لمصر سياحيا.

وكانت صحيفة "الباريزيان" الفرنسية قد نشرت قبل أكثر من عام خبرا يفيد بقرب ارتباط #جينفر_غيتس بشاب مصري، خاصة بعد ظهورهما معا في عدة مناسبات، حيث ظهر الشاب المصري برفقة عائلة غيتس في مسابقة قفز الحواجز بالخيل الدولية في مونت كارلو بموناكو.

الشاب المصري نايل نصار من مواليد 21 يناير 1991، وولد لأب وأم مصريين، وعاش طفولته في الكويت مع والديه، ثم انتقل إلى كاليفورنيا في عام 2009، ويجيد 4 لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية.

درس نايل الاقتصاد والإدارة في #جامعة_ستانفورد بكاليفورنيا، وتخرج منها في 2013، واعتاد ممارسة العديد من الرياضات منذ أن كان في الخامسة من عمره، وعلى رأسها الفروسية وكرة القدم وكرة السلة، ولكنه أتقن وأجاد الفروسية وفاز ببطولات عدة مثل فيها بلده مصر.

وعلى صفحته على موقع #انستغرام نشر الشاب المصري عدة صور تجمعه بابنة غيتس وتكشف حقيقة العلاقة بينهما، وتبادل في محادثات له مع أصدقاء مصريين وأجانب الحديث عن علاقته بجينفر ورغبته في إسعادها، وردت عليه ابنة بيل غيتس بسعادتها بعلاقتها به.