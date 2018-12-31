شاهد.. ملكة جمال إفريقيا كادت تحترق في ليلة تتويجها

انتهى حفل تنصيب ملكة جمال إفريقيا بكارثة حيث داهمت شرارات الألعاب النارية خشبة المسرح، ما أدى لحرق شعر الملكة المتوجة وكاد يهدد حياتها في ليلة فرحها.

وكانت لحظات رهيبة مع الشابة الكونغولية، التي اختيرت لهذا اللقب لعام 2018 واسمها "دوركاس كاسيند" وتبلغ من العمر 24 عاماً.

وسرعان ما تحولت دموع الفرح إلى بؤس بفعل النيران التي أحاطت بالشابة المتوجة للتو على المسرح، وهي تعانق من قبل وصيفتها.

وقد أحرقت النار شعرها، بشكل لا يمكن تفسيره، كيف وصلت الألعاب النارية بهذه الطريقة المجنونة، في الحفل الذي جرى في ولاية كروس ريفر في نيجيريا.

ولم يكن لدى الشابة أي فكرة عما يجري، ولحسن الحظ فإن أحد موظفي الإطفاء قام بعمل الواجب ما أنقذ حياة الملكة الجميلة. وتم فحص الفتاة ولحسن الحظ لم تصب بأذى مبرح.

ونشرت الملكة المتوجة فيديو على الوسائط لتظهر أنها بخير وعلى ما يرام، وكتبت: "أنا جيدة.. وشعري بخير.. شكرًا لكم".

وشكرت كل الذين قدموا لها الدعم لتصل إلى اللقب.

وحصلت على جائزة عبارة عن شيك بمبلغ 35 ألف جنيه استرليني وشاحنة جديدة، ما سوف يساعدها على تخطي الحرج.