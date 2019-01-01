"اكسر عظامي ولا تكسر المنصوب".. هندي يتحدث الفصحى

في مقطع شغل مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر مواطن هندي يتكلم اللغة العربية الفصحى، شاكياً كيف يخالف أبناء تلك اللغة قواعدها خلال أحاديثهم، معتبراً ذلك إثماً كبيراً.

وقال أبو صالح أنيس لقمان الندوي في الفيديو: "أكلم نفسي دائما بالعربية حتى يعتاد لساني النطق بها، وأحياناً أتحدث مع أهلي في المنزل، فأقول على سبيل المثال لأختي: أعطني كوباً من الماء، وبعدها أترجم المعنى إلى الهندية".

وتابع مشيراً إلى أنه أحياناً يردد أبياتاً من الشعر باللغة العربية، أثناء سيره في الشارع كالمجانين، فيبدأ الناس بالضحك والسخرية. إلا أنه لا يأبه لكل هذا، قائلاً: "لا يهمني سوى أن أتقن اللغة دون أي مساعدة".

إلى ذلك، لفت أبو صالح إلى أن اللغة العربية الفصحى تشكل تحدياً كبيراً بالنسبة إليه، لا سيما لجهة قواعدها من رفع ونصب وكسر.

كما تحدث عن مفاجأته أحياناً من عرب يكسرون المنصوب وينصبون المكسور خلال حديثهم، قائلاً: "يا أخي اكسر عظامي ولا تكسر المنصوب".

في حين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، معبرين عن احتفائهم باللغة العربية الفصحى، وشعورهم بالتقصير في حقها، كونها لغة القرآن الكريم.

وأتت معظم تعليقات المغردين مشددة على أهمية الفصحى وجماليات اللغة العربية، لافتين إلى ضرورة أن تلعب مؤسسات المجتمع والأسرة دوراً في ترسيخ تلك اللغة بنفوس الأجيال الناشئة.