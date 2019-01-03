فيديو صادم.. عراقي يسقي طفله الكحول و"الشؤون" تتحرك

بعد انتشار فيديو لرجل عراقي يقدم الكحول لطفله، البالغ من العمر حوالي السنتين، خلال الاحتفال برأس السنة في #بغداد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، الأربعاء، بياناً اعتبرت فيه تصرف الوالد "انتهاكاً صارخاً" بحق الطفولة، ودعت الادعاء العام لتحريك شكوى جزائية ضد المسؤول عن الحادثة من ذوي الطفل.

فيديو

صادم.. أب يجبر طفله على شرب الخمر في احتفالات رأس السنة ببغداد.#العراق pic.twitter.com/AAHcNqcdxF — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) January 1, 2019

وقال وزير العمل العراقي، رئيس هيئة رعاية الطفولة، باسم عبد الزمان الربيعي في بيان "نبدي أسفنا لحدوث مثل هذه الانتهاكات الصارخة تجاه الطفولة ونستهجن الحادثة التي تعرض لها الطفل البريء، ولكونها تعد خرقاً قانونياً منافياً للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل التي صادق عليها العراق ندعو رئاسة الادعاء العام لتحريك شكوى جزائية ضد المسؤول عن الحادثة من ذوي الطفل".

يذكر أن فيديو الطفل انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، لاسيما بين العراقيين.

وأظهر المقطع المصور أحد الأشخاص، خلال حفل حاشد، يقدم زجاجة مشروب لطفل لم يتخط السنتين من عمره، يقف على سطح سيارة على ما يبدو. وبعد احتساء الصغير بعضاً من المشروب، بدأ بالرقص، ثم تعثر وسقط، وسط صيحات الساهرين المشجعين، الذين حملوا هواتفهم ليصوروا مشهد الطفل الراقص.