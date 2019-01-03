هذه صاحبة أجمل وجه للعام 2018

اختيرت العارضة الفرنسيّة، #تيلان_بلوندو، كأجمل وجه في العالم للعام 2018. وهي تفوز بهذا اللقب للمرة الثانية بعد حصولها عليه للمرة الأولى منذ 11 عاماً عندما كان عمرها 6 سنوات فقط.

وكانت تيلان، البالغة من العمر حالياً 17 عاماً، قد شاركت في مسابقة أجمل 100وجه نسائي في العالم التي ينظّمها الناقد الفني العالمي، تي سي كاندلر، بمشاركة نساء من حوالي 40 بلدا. وحلّت العارضة في المرتبة الأولى على رأس القائمة.

ونشرت تيلان نتيجة هذه المسابقة على صفحتها في موقع " #إنستغرام"، وشكرت متابعيها البالغين 2,8 مليون على تصويتهم الكثيف لها في هذه المسابقة.

وكانت تيلان بدأت في مجال عرض الأزياء بسن الرابعة من خلال مشاركتها بعرض للمصمم الفرنسي جان بول غوتييه. وشاركت خلال مسيرتها المهنيّة بعروض شانيل، دولتشي أند غابانا، رالف لورين، ولاكوست.

كما ظهرت العارضة على أغلفة أشهر المجلات العالمية. وفي عام 2017 أطلقت خطّ أزياء من تصميمها يحمل اسم Haven May واختيرت كسفيرة لعلامة L’Oreal التي تهتم بمستحضرات العناية والماكياج.