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هذه صاحبة أجمل وجه للعام 2018

المصدر: العربيّة.نت- رانيا لوقا
أجمل وجه في العالم
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اختيرت العارضة الفرنسيّة، #تيلان_بلوندو، كأجمل وجه في العالم للعام 2018. وهي تفوز بهذا اللقب للمرة الثانية بعد حصولها عليه للمرة الأولى منذ 11 عاماً عندما كان عمرها 6 سنوات فقط.

وكانت تيلان، البالغة من العمر حالياً 17 عاماً، قد شاركت في مسابقة أجمل 100وجه نسائي في العالم التي ينظّمها الناقد الفني العالمي، تي سي كاندلر، بمشاركة نساء من حوالي 40 بلدا. وحلّت العارضة في المرتبة الأولى على رأس القائمة.

تيلان بلوندو تيلان بلوندو

ونشرت تيلان نتيجة هذه المسابقة على صفحتها في موقع " #إنستغرام"، وشكرت متابعيها البالغين 2,8 مليون على تصويتهم الكثيف لها في هذه المسابقة.

وكانت تيلان بدأت في مجال عرض الأزياء بسن الرابعة من خلال مشاركتها بعرض للمصمم الفرنسي جان بول غوتييه. وشاركت خلال مسيرتها المهنيّة بعروض شانيل، دولتشي أند غابانا، رالف لورين، ولاكوست.

تيلان بعمر 6 سنوات تيلان بعمر 6 سنوات
صورة تظهر احتلالها للمرتبة الأولى في مسابقة أجمل وجه صورة تظهر احتلالها للمرتبة الأولى في مسابقة أجمل وجه

كما ظهرت العارضة على أغلفة أشهر المجلات العالمية. وفي عام 2017 أطلقت خطّ أزياء من تصميمها يحمل اسم Haven May واختيرت كسفيرة لعلامة L’Oreal التي تهتم بمستحضرات العناية والماكياج.

كلمات دالّة

#إنستغرام, #تيلان بلوندو

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