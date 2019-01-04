شاهد.. سفير فرنسا يعزف على البيانو بشتاء طنطورة

نشر حساب شتاء طنطورة مقطع فيديو للسفير الفرنسي لدى المملكة، فرانسوا غوييت، وهو يعزف على آلة البيانو في مسرح "مرايا" خلال زيارته أمس الخميس لمحافظة العلا.

في لفتة إبداعية، السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غوييت، يعزف بأنامله لحناً كلاسيكياً على آلة البيانو، أثناء زيارته لمسرح مرايا.#شتاء_طنطورة pic.twitter.com/NoqINFMuYW — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) January 3, 2019

وأظهره الفيديو وهو يعزف مقطعاً موسيقياً على البيانو الموضوع على المسرح، وعلق الحساب على الفيديو بتغريدة قال فيها: "في لفتة إبداعية، السفير الفرنسي لدى المملكة، فرانسوا غوييت، يعزف بأنامله لحناً كلاسيكياً على آلة البيانو، أثناء زيارته لمسرح مرايا".

وكان السفير فرانسوا غوييت زار موقع مهرجان "شتاء طنطورة"، برفقة السفير الفرنسي لدى اليمن.

ويتميز مسرح مرايا بتصميم جذاب، إذ تم تجهيزه بأفضل تقنيات الصوت والإضاءة والستائر الخلفية المتحركة التي تظهر روعة المنطقة المحيطة، وهو يتسع لنحو 500 متفرج.

وتستمر فعاليات المهرجان التي بدأت في 20 ديسمبر الماضي، لمدة 8 أسابيع، وتتضمن أنشطة ثقافية وتراثية وعروضاً تفاعلية، ومسابقات رياضية متنوعة.