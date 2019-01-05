فيديو لجريمة القتل المشتبه فيها نجل أبوحمزة المصري

ظهر فيديو يوضح اللحظات التي قُتل فيها حارس بوابة في حفل خاص بليلة رأس السنة في لندن، وهي القضية التي وُضع فيها نجل المتطرف أبوحمزة المصري رهن الاعتقال للاشتباه بتورطه في قضية قتل.

وكان الحارس الروماني الأصل والذي يدعى تيودور سيميونوف (33 عاماً) قد قُتل طعناً في الصدر، عندما كان يحاول اعتراض بعض الناس الذين تدفقوا لدخول الحفل الخاص في منطقة "بارك لين" في لندن.

وقد اعتقل عمران مصطفى كامل (26 عاماً) #نجل_أبوحمزة_المصري، بتهمة حيازة سلاح ناري، ولا يزال مشتبهاً به في جريمة القتل.

موضوع يهمك قالت تقارير إن الشرطة البريطانية تحقق مع نجل "أبوحمزة المصري"، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير خاص، إن التهمة تتعلق... اعتقال نجل أبوحمزة المصري في لندن للاشتباه بجريمة قتل العرب و العالم

وأظهر الفيديو مجموعة من النساء والرجال الذين أحاطوا بالحارس وهم يهزونه، أثناء المشاجرة التي جرت أمام مكان الحفل.

وقد صور هذه اللقطات أحد المارة وقام بتسليمها للشرطة البريطانية التي تحقق في القضية.

وفي الفيديو، يظهر رجل يحمل سكينة ويطعن بها الحارس الروماني.

والقتيل سيميونوف كان قد انتقل منذ شهرين إلى المملكة المتحدة من رومانيا مع صديقته مادالينا أنغيل من أجل "حياة أفضل"، حيث اعتقد الاثنان أن 2019 سيكون العام الذي سيكلل بزواجهما وبداية حياة أسرية.

وفي جلسة تحقيق الخميس، ظهر عمران لفترة قصيرة بقفص الاتهام ليؤكد اسمه، ومن ثم أعيد للاعتقال، حيث سيعرض على المحكمة مجدداً في 31 يناير/كانون الثاني الجاري.