صورة.. العاهل الأردني وولي عهده يتابعان مباراة أستراليا

تابع العاهل الأردني، الملك #عبد_الله_الثاني، وولي العهد، الأمير حسين بن عبد الله الثاني، مباراة المنتخب الأردني مع منتخب #أستراليا ضمن بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم.

ونشر الديوان الملكي الهاشمي صورة تظهر الملك وولي العهد يتابعان المباراة، وفاز منتخب النشامى 1-0 على أستراليا في المباراة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين بالإمارات.

وانشغل الأردنيون، الأحد، رغم الأجواء الباردة والمنخفض الجوي الذي يضرب المملكة، بمتابعة المباراة لتشجيع منتخب بلادهم، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتهاني عقب إحراز النشامى فوزا على منتخب أستراليا.

ويستعد المنتخب الأردني للقاء نظيره السوري الخميس المقبل، على استاد خليفة بن زايد في العين.