شاهد أمن الأردن يعتقل 3 أشخاص بطريقة هوليوودية

ألقت الشرطة الأردنية القبض على 3 أشخاص، بعد أن أطلق أحدهم أعيرة نارية باتجاه قوة أمنية في العاصمة عمّان، وفق بيان صادر عن مديرية الأمن العام. وقال الأمن العام إن أحد مرتبات شرطة السير اشتبه بسيارة نوع "رنج روفر" تحمل لوحة أرقام مزورة بداخلها 3 أشخاص.

وبيّن الأمن أن سائق السيارة رفض الامتثال لشرطة السير وحاول الفرار من منطقة الدوار السابع، وأظهرت فيديوهات لحظة إطلاق السائق النار أثناء محاصرته من قوات الشرطة. وقام فريق خاص من البحث الجنائي بالتعامل مع الحادثة، حيث سلم شخصان نفسيهما للقوة الأمنية، فيما بادر الثالث بإطلاق النار على القوة الأمنية.

وأشار البيان إلى أن الفريق الأمني الخاص استخدم القوة المناسبة للحفاظ على حياته وعلى حياة المتواجدين في الموقع، والسيطرة على مطلق النار بعد إصابته.

وأوضح الأمن العام أن الشخص المصاب بحقه 47 أسبقية وطلبان، كما تبين أن أحد الشخصين الآخرين من ذوي أسبقيات ومطلوب أيضا. وأكد الأمن العام أن التحقيقات جارية مع الأشخاص المضبوطين.

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر قطع شرطة السير للطريق أمام سيارة المشبوهين، وعدم امتثالهم للأمن، كما بينت لحظة اقتحام فريق البحث الجنائي الخاص للأشخاص، وضبطهم، وإسعاف المصاب.