عاصفة شتائم من لاعب شهير.. عقوبة موجعة و"لحم مذهب"

قبل أيام قليلة ظهر اللاعب الفرنسي في صفوف نادي بايرن ميونخ، فرانك ريبيري، واقفاً إلى جانب الطاهي التركي الشهير، نصرت غوكشيه، مستعداً لتناول قطعة لحم "مذهبة".

ونشر الطاهي المعروف برشه الملح بطريقة مميزة، على حساب المطعم الخاص به فيديو للاعب بايرن ميونخ، وهو يشاهد تقطيع شرائح اللحم المطلية بالذهب، قبل أن يقوم برش الملح عليها بنفسه.

Frank Ribery linking up with salt bae 😂😂😂 pic.twitter.com/ls340gGKkV — CheekySport (@CheekySport) January 5, 2019

وما إن انتشر الفيديو، حتى واجه اللاعب بعض الانتقادات، إلا أن صدر #ريبيري لم يتسع، ولم يكن رحباً على الإطلاق، فما كان منه إلا أن نشر فيديو على حسابه على تويتر يرد فيه على منتقديه، واصفاً إياهم بكلمات نابية مسيئة.

تصرفات ربيري المتهورة أزعجت بايرن ميونخ، فأراد ببساطة أن يلقن اللاعب الفرنسي درساً مفاده "لسانك حصانك إن صنته صانك..!".

وأكد حسن صالحميدتش، المدير الرياضي للنادي الأحد أنه تم توقيع عقوبة كبيرة على #ريبيري .

Franck Ribéry fined by #FCBayern for his choice of words on social platforms.https://t.co/Urcr6hfMom — FC Bayern English (@FCBayernEN) January 6, 2019

وقال في تصريح نشره النادي على صفحته الرسمية على تويتر: "تم تغريم ريبيري ماديًا بشكل كبير بسبب ما نشره في الساعات الأخيرة".

يذكر أن الموسم الجاري هو الأخير في عقد ريبيري مع النادي الألماني، حيث يرجح عدم تجديد عقده.