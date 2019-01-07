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عاصفة شتائم من لاعب شهير.. عقوبة موجعة و"لحم مذهب"

المصدر: دبي - العربية.نت
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قبل أيام قليلة ظهر اللاعب الفرنسي في صفوف نادي بايرن ميونخ، فرانك ريبيري، واقفاً إلى جانب الطاهي التركي الشهير، نصرت غوكشيه، مستعداً لتناول قطعة لحم "مذهبة".

ربيري والشيف نصرت ربيري والشيف نصرت

ونشر الطاهي المعروف برشه الملح بطريقة مميزة، على حساب المطعم الخاص به فيديو للاعب بايرن ميونخ، وهو يشاهد تقطيع شرائح اللحم المطلية بالذهب، قبل أن يقوم برش الملح عليها بنفسه.

وما إن انتشر الفيديو، حتى واجه اللاعب بعض الانتقادات، إلا أن صدر #ريبيري لم يتسع، ولم يكن رحباً على الإطلاق، فما كان منه إلا أن نشر فيديو على حسابه على تويتر يرد فيه على منتقديه، واصفاً إياهم بكلمات نابية مسيئة.

تصرفات ربيري المتهورة أزعجت بايرن ميونخ، فأراد ببساطة أن يلقن اللاعب الفرنسي درساً مفاده "لسانك حصانك إن صنته صانك..!".

وأكد حسن صالحميدتش، المدير الرياضي للنادي الأحد أنه تم توقيع عقوبة كبيرة على #ريبيري .

وقال في تصريح نشره النادي على صفحته الرسمية على تويتر: "تم تغريم ريبيري ماديًا بشكل كبير بسبب ما نشره في الساعات الأخيرة".
يذكر أن الموسم الجاري هو الأخير في عقد ريبيري مع النادي الألماني، حيث يرجح عدم تجديد عقده.

كلمات دالّة

#ريبيري, #ربيري

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