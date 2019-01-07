قطط تطيح بمدير مستشفى في مصر.. صور تكشف التفاصيل

أطيح بمدير مستشفى حكومي في مصر بسبب انتشار صور تظهر قططا وحيوانات أليفة بين المرضى.

وخلال جولة مفاجئة للواء مجدي الوصيف، رئيس مدينة شبرا الخيمة، تفقد فيها مستشفى بهتيم الحكومي، ومستشفى ناصر العام لمتابعة الأعمال والتأكد من مدى التزام الأطباء وطاقم التمريض والإداريين، لاحظ تردي حالة النظافة وتواجد قطط وحيوانات أخرى أليفة في غرف المستشفى وبين المرضى.

واكتشف المسؤول المصري عدم وجود مدير المستشفى أو من ينوب عنه، وأيضا عدم وجود أخصائيي العظام، وفنيي الأشعة، والتخدير، وأخصائيي الجراحة، فضلا عن تردي حالة النظافة العامة بالمستشفى، وغلق المطبخ، وعدم توزيع وجبات على بعض حالات المرضى.

وقرر رئيس المدينة إبلاغ وكيل وزارة الصحة بمسؤولية وتقصير مدير المستشفى، ولذلك تقرر عزله من منصبه وتعيين مدير آخر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.