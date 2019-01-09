هكذا أثار حذاء رئيس وزراء أستراليا سخرية مواقع التواصل

أثارت صورة معدلة بتقنية الـ"فوتوشوب" لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحققت انتشاراً واسعاً.

Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet! 😀

Here they are in all their glory - my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) January 8, 2019

وتم نشر الصورة المعدلة على الموقع الرسمي لرئيس الوزراء وهو برفقة زوجته وابنتيه، حيث أظهرت موريسون يرتدي زوجي حذاء كلاهما يسار.

ونتج ذلك عن خطأ في المعالجة ببرنامج "فوتوشوب"، حيث كان المقصود استبدال الحذاء المتسخ الذي كان يرتديه رئيس الوزراء بآخر نظيف لكي يظهر في الصورة العائلية الرسمية.

وقد نتجت عن ذلك عاصفة من السخرية على مواقع التواصل، ما دفع رئيس الوزراء الأسترالي إلى إعادة نشر الصورة القديمة وحذف الصورة المعدلة.

وسخر رئيس الوزراء الأسترالي من الصورة المعدلة، وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "رسالة إلى إدارتي.. لم أطلب تلميع حذائي، لكن إذا كان من الضروري استخدام الفوتوشوب فأرجو التركيز على الشعر وليس القدمين"، مشيراً إلى أن ذلك الحذاء هو اختياره أينما ذهب خارج الاجتماعات الرسمية، مرفقاً بتغريدته صورة حذائه الرياضي.