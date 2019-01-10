ملك الأردن يدعو عامل نظافة لقصره بعد صورة أشعلت التواصل

استضاف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عامل نظافة في القصر الملكي في العاصمة عمان، خلال مباراة المنتخب الأردني، الخميس، مع الفريق السوري، ضمن بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وكانت صحيفة "الغد" الأردنية قد نشرت صورة للعامل #خالد_الشوملي الذي دعاه العاهل الأردني لقصره وهو يتوسط الملك وولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، وهم يتابعون المباراة التي انتهت بفوز منتخب الأردن 2-0 .

وأشعلت صورة عامل النظافة مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية وهو يتابع المباراة الأولى للمنتخب الأردني أمام أستراليا في بطولة كأس آسيا، من خلف زجاج أحد المقاهي.