بعد ظهور صهر بن علي بفيديو قديم يهاجمه.. كادوريم يوضح

قبل أيام قليلة اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو قديم أعاد تونسيون تداوله يظهر مغني الراب التونسي الشهير #كادوريم، الذي عقد قرانه مؤخراً على نسرين، ابنة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، ينتقد الأخير ويطالبه بالرحيل، وذلك في مطلع ما عرف بـ"الربيع العربي".

فبالتزامن مع انتشار خبر زواج ابنة بن علي من مغني الراب، تداول العديد من التونسيين الفيديو المذكور الذي ظهر فيه كادوريم يتوجه إلى الرئيس التونسي في حينه، قائلاً له: "ارحل.. كل التونسيين هنا وفي الخارج يريدون ذلك".

وسخر العديد منهم من هذا "التحول الغريب" في مواقف الفنان المثير للجدل.

في المقابل، وفي أول رد له على الفيديو، نشر كادوريم مساء الجمعة، على حسابه على فيسبوك صورة تظهر زوجته ووالدها بن علي، وهو جالس إلى جانبهما، وكتب أعلاها مقطعاً يبرر دعوته تلك في حينه.

وقال: "أغلبية الشعب التونسي حينها، وخاصة الشباب، أرادوا التغيير وطالبوا بجمهورية ثانية خالية من الفساد وفيها المزيد من الحريّات".

كما اعتبر أنه وقع في حينه ضحية كم هائل من الأكاذيب والمغالطات المحملة بالحقد، والتي انتشرت بشكل واسع من أجل التلاعب بالعقول، بحسب تعبيره.

وأضاف "العريس" الجديد أن رؤيته للأشياء تغيرت مع مرور الوقت، وأضحت أكثر واقعية عبر متابعة ما يجري في تونس.

كما أكد أنه تخلص من الكره والحقد على الآخر، مضيفاً أن حبه لنسرين "أكبر دليل على ذلك". وختم قائلاً: "إنه أخذ عهدًا على نفسه أن يتحدّى العالم كله إن لزم الأمر، من أجلها ومن أجل حبّنا المتبادل".