كيف حصدت صورة بيضة إعجابات تخطت 20 مليون بإنستغرام؟

حطمت صورة لا تحوي شيئاً إلا بيضة الرقم القياسي كأكثر المنشورات إعجاباً على خدمة مشاركة الصور والفيديو القصير "إنستغرام"، لتحطم الرقم القياسي السابق لعارضة الأزياء، كيلي جينفير، التي حققت في شهر شباط/فبراير الماضي أكثر من 6 ملايين إعجاب خلال 10 أيام فقط.

وحصلت الصورة، التي نُشرت قبل 10 أيام فقط، حتى لحظة كتابة هذا الخبر على أكثر من 26.250 مليون إعجاب، وأكثر من مليون تعليق. كما أصبح الحساب الذي لم ينشر إلا هذه الصورة يملك أكثر 2.7 مليون متابع.

وفي وصف الحساب، الذي يحمل الاسم "عصابة البيض" EGG GANG واسم المعرف world_record_egg، وتعني البيضة التي حطمت الرقم العالمي، كُتب: "حاملو الرقم العالمي الرسمي لأكثر الصور إعجاباً على إنستغرام". وأسفل هذه الجملة طالب القائم أو القائمون على الحساب بعلامة تأكيد الحساب الزرقاء.

ويُعتقد أن السبب الرئيس وراء إنشاء حساب "عصابة البيض" هو للتفوق على الرقم الخاص بعارضة الأزياء جينيفر، ولا يُعلم بعد من يقف وراء هذا الحساب الذي تمكن في بضعة أيام من جمع أكثر من 20 مليون إعجاب.

يُشار إلى أن صورة عارضة الأزياء حصلت حتى الآن على نحو 18 مليون إعجاب، وقد تفوقت عليها صورة البيضة يوم أمس الأحد، والآن يقترب الفارق بين الصورتين من 10 ملايين إعجاب.

كما يُشار إلى أن "عصابة البيض" ليس أول من حاول الحصول على أكبر عدد من الإعجابات أو المتابعين بحساب مضحك أو منشور بسيط، إذ حصلت صورة "نصف بصلة" Half An Onion على أكثر من 635 ألف متابع على "تويتر" في محاولة للتفوق على رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترمب.