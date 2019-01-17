شاهد.. رونالدو في جدة ومعجب يقتحم الملعب سارقا "سيلفي"

حقق أحد المعجبين بالنجم العالمي كريستيانو رونالدو حلمه الأربعاء في #جدة، وسرق الشاب سيلفي مع اللاعب الأحب إلى قلبه.
وفي التفاصيل، اقتحم شاب مساء الأربعاء، ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية أثناء إحماء لاعبي اليوفنتوس قبل مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان في مدينة جدة.
#الجوهرة_الان— سبورت السعودية (@sportksanet) January 16, 2019
احد الحاضرين يفوز بـ سيلفي مع افضل لاعب في العالم 5 مرات " كرستيانو رونالدو " نجم اليوفي ولكن الامن يسيطروا على الموقف !#يوفينتوس #ميلان #السوبر_الايطالي pic.twitter.com/FA4IAkg8Zs
والتقطت الكاميرا المشجع المتهور وهو يحتضن اللاعب، الذي يعرف عنه بأنه "متعجرف" قليلاً، طالباً منه التقاط صورة سلفي، فما كان من رونالدو إلا أن استجاب قبل أن يتدخل أمن الملعب، ويخرج المعجب.
يذكر أن مباراة السوبر الإيطالي، بنسختها الـ 31، تقام لأول مرة في السعودية.