شاهد.. رونالدو في جدة ومعجب يقتحم الملعب سارقا "سيلفي"

حقق أحد المعجبين بالنجم العالمي كريستيانو رونالدو حلمه الأربعاء في #جدة، وسرق الشاب سيلفي مع اللاعب الأحب إلى قلبه.

وفي التفاصيل، اقتحم شاب مساء الأربعاء، ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية أثناء إحماء لاعبي اليوفنتوس قبل مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان في مدينة جدة.

#الجوهرة_الان



احد الحاضرين يفوز بـ سيلفي مع افضل لاعب في العالم 5 مرات " كرستيانو رونالدو " نجم اليوفي ولكن الامن يسيطروا على الموقف !#يوفينتوس #ميلان #السوبر_الايطالي pic.twitter.com/FA4IAkg8Zs — سبورت السعودية (@sportksanet) January 16, 2019

والتقطت الكاميرا المشجع المتهور وهو يحتضن اللاعب، الذي يعرف عنه بأنه "متعجرف" قليلاً، طالباً منه التقاط صورة سلفي، فما كان من رونالدو إلا أن استجاب قبل أن يتدخل أمن الملعب، ويخرج المعجب.

يذكر أن مباراة السوبر الإيطالي، بنسختها الـ 31، تقام لأول مرة في السعودية.