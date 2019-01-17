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شاهد.. رونالدو في جدة ومعجب يقتحم الملعب سارقا "سيلفي"

المصدر: دبي - العربية.نت
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حقق أحد المعجبين بالنجم العالمي كريستيانو رونالدو حلمه الأربعاء في #جدة، وسرق الشاب سيلفي مع اللاعب الأحب إلى قلبه.

وفي التفاصيل، اقتحم شاب مساء الأربعاء، ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية أثناء إحماء لاعبي اليوفنتوس قبل مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان في مدينة جدة.

والتقطت الكاميرا المشجع المتهور وهو يحتضن اللاعب، الذي يعرف عنه بأنه "متعجرف" قليلاً، طالباً منه التقاط صورة سلفي، فما كان من رونالدو إلا أن استجاب قبل أن يتدخل أمن الملعب، ويخرج المعجب.

يذكر أن مباراة السوبر الإيطالي، بنسختها الـ 31، تقام لأول مرة في السعودية.

كلمات دالّة

#جدة

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