صور.. أغرب طريق يمكن أن تسلكه ويجذب زوار انستغرام

إذا كنت تخطط لشيء يجعل متابعيك على إنستغرام يشعرون بالحسد، فإن واحداً من الطرق في أميركا يحقق ذلك الشيء.

فببساطة عليك أن تنسى شواطئ البوبكورن والمتاحف الإسكندنافية وغيرها من العجائب التقليدية، أو حتى بعض الطقوس الغريبة كالمشي لساعات طويلة بلا هدف.

وهنا يقترح لك المهتمون بالسياحة وهذه الأمور الطريق الكلاسيكي الأميركي المعروف باسم "الطريق 66".

وقد صنفت شركة "هيرتز" لتأجير السيارات هذا الطريق بأنه الأكثر استحقاقاً للدخول على شبكة انستغرام.

وتأخذك الرحلة عبره من المدينة العاصفة التي تعرف أيضاً بشيكاغو وصولاً إلى لوس أنجلوس على الجانب الآخر من القارة الأميركية الشمالية.

وخلال هذا المسار فسوف تمر بالطبيعة الفريدة وأماكن الجذب غير الاعتيادية، بما في ذلك أماكن التوقف طبعاً.

ومن أبرز هذه الأماكن، التي سوف تقف عندها، منتزه الغراند كانيون الوطني، الذي يشتهر بأخدوده العظيم والمرعب، وبالنسبة لضعاف النفوس فالأمر سوف يبدو رهيباً.

وهناك أيضاً الطريق الباسفيكي السريع، غير الإبداعات المتنوعة من صنع الإنسان مثل ثاني أكبر كرسي هزاز في العالم من الصخور طبعًا الذي يقع في ولاية ميسوري.