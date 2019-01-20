إليسا تمازح المصريين: كمان هون الكهربا بتنقطع مش بس عنا

أحيت النجمة اللبنانية إليسا، الجمعة، الحفل السنوي الخيري الذي تقيمه المؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدي والنساء بأحد فنادق القاهرة، وذلك وسط حضور جماهيري ضخم.

وحمل الحفل شعار "إلى كل اللي بيحبوني"، حيث تذهب أرباحه للتبرعات لعلاج مرضى السرطان.

وعند استعداد الفنانة اللبنانية لتقديم أغنيتها "أسعد واحدة" تفاجأ الجميع بانقطاع ال تيار الكهربائي في المكان، ليعم الظلام، ولكن إ ليسا تعاملت مع الموقف بكل عفوية وقالت "شو هالجو الحلو هيدا، بيجنن"، ومازحت الجمهور بالسؤال: "انقطعت الكهربا؟؟ كمان هون الكهربا بتنقطع مش بس عنا" .

وفي نهاية الحفل، تم تكريم إليسا باعتبارها سفيرة لحملة مكافحة سرطان الثدي بالكشف المبكر بعد تعيينها من قبل وزارة الصحة اللبنانية.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم إليسا باعتبارها سفيرة لحملة مكافحة سرطان الثدي بالكشف المبكر بعد تعيينها من قبل وزارة الصحة اللبنانية.