شاهد جورج بوش يقدم البيتزا للموظفين.. بسبب الإغلاق

نشر الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش صورة له على حسابه بموقع "انستغرام" وهو يحمل علب البيتزا ليقدمها لبعض الموظفين الفيدراليين الذين لا يتقاضون رواتب منذ فترة بسبب الإغلاق الحكومي.

وعلى حسابه الذي يحتوي على 1.4 مليون متابع، كتب بوش معلقاً على الصورة: "أنا ولورا بوش نشعر بالامتنان لموظفي الخدمة السرية ولآلاف الموظفين الفيدراليين الذين يعملون بجد من أجل بلدنا وبدون الحصول على رواتب. كما نشكر المواطنين الذين يساندونهم. حان الوقت للقيادات بالجانبين (الديمقراطي والجمهوري) لأن يضعوا السياسة جانباً، ويجتمعوا معاً، لينهوا الإغلاق (الحكومي)".

وقد لاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من قبل متابعي الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش.

يذكر أن نحو 800 ألف موظف فيدرالي والعديد من المتعاقدين، تأثروا بالإغلاق الحكومي الجزئي، لرفض ترمب توقيع الميزانية لعدد من الإدارات، في رد على رفض الديمقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب، خطته لإنشاء جدار حدودي مع المكسيك.

وأغلقت الحكومة الاتحادية جزئيا بسبب طلب ترمب من الكونغرس الموافقة على تخصيص 5.7 مليار دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك كما وعد خلال حملته الانتخابية. ويرفض الديمقراطيون إجراء المزيد من المفاوضات قبل إعادة فتح الحكومة.