شاهد عقد قران ابنة آخر ملوك مصر

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل في مصر مع صور وفيديو لحفل عقد قران الأميرة فوزية ابنة الملك أحمد فؤاد آخر ملوك مصر قبل إعلان الجمهورية وحفيدة الملك فاروق الذي أطاحت به ثورة 23 يوليو من العام 1952.

وأعلن مساء الجمعة عقد قران الأميرة فوزية التي تبلغ من العمر 37 عاماً على شاب فرنسي مسلم يدعى سليفيان هونوود بمنزل الملك السابق بمدينة جنيف السويسرية، فيما نشرت الصفحة الرسمية للملك فاروق على فيسبوك صوراً للحفل ظهر فيها الملك السابق أحمد فؤاد بجانب العروسين ومستقبلا للمدعوين.

يذكر أن الأميرة فوزية ولدت في مونت كارلو في العام 1982، لأم فرنسية، وهي الابنة الوسطى للملك أحمد فؤاد الثاني، وأصغر حفيدات الملك فاروق الأول.

أما الملك أحمد فؤاد الثاني فهو من مواليد 16 يناير 1952، وتولى عرش مصر في 26 يوليو 1952، حتى إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953.

وتنازل الملك فاروق لنجله الصغير أحمد الذي كان يبلغ من العمر وقتها 6 شهور عن العرش استجابة لضغوط الضباط الأحرار، ثم غادر إلى إيطاليا، وبعدها شكلت لجنة للوصاية على العرش مكونة من الأمير محمد عبد المنعم وبهي الدين بركات والضابط رشاد مهنا واستمرت حتى إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953.