شاهد الرئيس العراقي يقبل تحدي نجم تلفزيوني

في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، وافق رئيس العراق #برهم_صالح على تحدي النجم التلفزيوني العراقي الشهير #أحمد_البشير، بشأن التبرع لصالح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وقال صالح خلال الفيديو إنه لا خيار أمامه إلا قبول تحدي "الزعيم البشيري" نسبة إلى اسم برنامج "البشير شو" الذي يقدمه النجم التلفزيوني البشير، وتبرع رئيس العراق بالفعل لصالح المنظمة الأممية.

وظهر البشير، الأحد، خلال الفيديو، متحدياً شخصيتين في #العراق من أجل التبرع لصالح المفوضية من خلال رابط الويب الذي نشره على تويتر، موضحاً أنه يتحدى الرئيس العراقي، والنائب في البرلمان العراقي، #فائق_الشيخ_علي.

يشار إلى أن برنامج "البشير شو" التلفزيوني هو برنامج ساخر من الأوضاع والشخصيات السياسية، ولديه أكثر من مليوني ونصف مليون متابع على "فيسبوك"، ومليون وتسع مئة ألف متابع عبر "إنستغرام".

وبدأ البشير مسيرة برنامجه، الذي استمر لأكثر من أربعة مواسم تلفزيونية، من موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، ثم إلى فضائية محلية، لكنه بسبب نقده اللاذع الذي شمل جميع السياسيين العراقيين، تم إيقاف البرنامج من قبل هيئة الإعلام والاتصالات لفترة معينة، ليعود من جديد ببثه من خلال محطة DW الألمانية الناطقة باللغة العربية.