شاهد.. كلاب في مستشفى سرطان البصرة

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة كلاب سائبة تتجول في ممرات مركز الأورام وأمراض سرطان المستشفى التعليمي بمدينة البصرة العراقية.

وفي غضون ذلك، قامت دائرة صحة محافظة البصرة بتشكيل مجلس تحقيق لمحاسبة المقصرين على خلفية انتشار المقطع.

وذكر بيان المكتب الإعلامي لدائرة صحة البصرة أن مدير عام الدائرة، الدكتور نمير محمد وداد، أوعز بتشكيل مجلس تحقيق عاجل لمحاسبة المقصرين.

وإلى ذلك كشف مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، عن أرقام صادمة لأعداد المصابين بأمراض السرطان في المحافظة.

وقال مهدي التميمي في تصريح صحافي إن أعداد المصابين بالسرطان ووفقاً للتقارير والوثائق التي تم رفعها تتراوح من 700 - 800 حالة شهرياً، مبيناً أن رئاسة الوزراء على علم بهذه الأرقام.

وأضاف التميمي أن مناطق كاملة في البصرة تعد ملوثة من جراء الحروب والصواريخ، غير أن الثروة النفطية تعد من أكبر مسببات السرطان.

وأوضح أن الغازات المصاحبة لاستخراج النفط هي من أكثر مسببات للسرطان لأنها تشتعل وتسبب تلوث الهواء.

وتشهد البصرة، وهي من أغنى مدن العراق، أزمة صحية كبرى، وتظاهرات أسبوعية، تخللتها أعمال عنف، وسقوط قتلى وجرحى، للمطالبة بتحسين الخدمات، ولا سيما مياه الشرب والكهرباء.

وتسببت المياه الملوثة والمالحة في البصرة بتسمم أكثر من 100 ألف من السكان خلال الصيف الماضي.