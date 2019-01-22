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فيديو.. سيارة تسقط بركابها من مرآب بالدور الثالث

المصدر: دبي - العربية.نت
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سقطت سيارة خفيفة بركابها من مرآب في الطابق الثالث بمنطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو.

وظهرت في شريط فيديو التقطه شهود عيان وانتشر في الإنترنت السيارة، وهي منقلبة على ظهرها وحشد من المواطنين حولها.

وتفيد المعلومات، بأن السيارة كانت تقل 3 ركاب، نقل أحدهم إلى المستشفى بعد إصابته بجروح.

ولا يزال سبب الحادث مجهولاً، فيما ترجح الشرطة أن السائق كان يريد الرجوع بسيارته إلى الوراء لكنه أخطأ التصرف لتندفع السيارة بسرعة إلى الأمام وتسقط.

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