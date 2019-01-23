محمد صلاح يغلق حساباته التواصلية بعد تغريدة "غامضة"

أغلق نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح حساباته التواصلية على مواقع "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام" بشكل مفاجئ اليوم الأربعاء، محدثاً نوعاً من الصدمة لمتابعيه الذين يتخطون عشرات الملايين حول العالم.

وجاء ذلك بعد ساعات من نشر نجم ليفربول الإنجليزي تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" باللغة الإنجليزية تقول: "قرار 2019: حان الوقت للتواصل الحقيقي".

وتساءل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن الأسباب التي جعلت صلاح يلجأ إلى هذه الخطوة، خاصة أنه كان نشطاً في التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

ولم يُنشر أي تفسير أو توضيح للرسالة التي نشرها صلاح.

وأصبح الوصول إلى حساب صلاح على "تويتر" و"فيسبوك"غير ممكن، إذ يظهر أن الحساب جرى حذفه أو أن الصفحة لم تعد موجودة.

وكان نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، الحائز على جائزة "أفضل لاعب في إفريقيا" لثاني عام على التوالي، قد نشر تغريدة غامضة بعض الشيء، مساء الثلاثاء، حيث أحدثت نوعاً من الإرباك بين متابعي النجم المحبوب، الذين يتخطون 7.78 مليون متابع على "تويتر" فقط.

وغرد صلاح على حسابه الخاص في "تويتر" قائلاً: "قرار 2019: حان الوقت التواصل الحقيقي".

ورغم عدم وضوع المقصود من التغريدة، تم إعادة التغريد لآلاف المرات، إلا أن الجميع لا يعرف ماذا قصد صلاح بها!

وتساءل أحد المغردين: "التواصل مع من يا مو؟"، بينما أبدى متابع آخر حيرته قائلاً: "هذا الكلام موجه لمن؟"، بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور Mirror" البريطانية.

وذهب البعض لوضع بعض التفسيرات، منها أن اللاعب قصد بتغريدته التواصل بينه وبين الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يعود لبداية مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم لكرة القدم 2018، حين وُضعت صورة محمد صلاح على الطائرة المقلة لبعثة المنتخب المصري إلى روسيا، مما أثار عدة مشاكل وصدامات خاصة بحقوق الرعاية للاعب الدولي.

وسيبقى "المعنى في بطن الشاعر" إلى أن يخرج مو صلاح عن صمته، ويفسر لجماهيره العريضة ماذا قصد بتغريدته.