ثوم وبصل وبطاطا.. احتجاج على طريقة الجزائر

ثوم وبصل وبطاطا، بهذه الطريقة اختار أهالي بلدة جزائرية الاحتجاج على إهمال طالهم ولقمة عيشهم.

كان من المفترض أن ينال طريق طيني مهترئ في حي سوماني حوسين في بلدية بغلية بولاية بومرداس شمال الجزائر، نصيبا من التعبيد، إلا أن تلكؤ السلطات المعنية دفع بالأهالي إلى هذه المبادرة الفريدة من نوعها، علّ صداها يصل المسؤولين.

اختار سكان قرية جزائرية الاحتجاج على انعدام الخدمات في قريتهم بطريقة جذبت رواد التواصل الاجتماعي وحققت مبتغاهم.

مبادرة تلقفتها وسائل التواصل الاجتماعي لتنهال التعليقات المشيدة والداعمة كما والساخرة، تعليقاتٌ لم تخلُ من التنديد بتكاسل المسؤولين والفساد على حد قول المعلقين.

وسائل الإعلام الجزائرية تفاعلت بدورها مع طريق البصل والثوم في لفتة إلى المعاناة من نقص الخدمات الحياتية وتردي البنى التحتية في هذه القرية وغيرها من قرى ومدن الجزائر التي تعاني أزمة اقتصادية قبيل انتخابات رئاسية يكتنفها الغموض.

مبادرة غريبة في شكلها، فريدة في مضمونها، لربما تكون دافعاً لسكان المناطق الجزائرية للاقتداء بها خاصة بعد أن أثبتت نجاعتها مع استئناف السلطات لأشغال تمهيد الطريق.