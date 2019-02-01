حفرة ونفق يكشفان محاولة سرقة بنك بميامي

سمحت #حفرة في وسط طريق في #ميامي في ولاية #فلوريدا بالكشف عن نفق شق سرا يؤدي إلى #مصرف ، بحسب ما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) الذي فتح تحقيقا على خلفية محاولة سرقة هيئة مصرفية.

وتشكّلت هذه الحفرة في وسط طريق فلامينغو في حي بمبروك باينز في غرب المدينة في مقابل أحد فروع مصرف "تشايس بنك".

ويتراءى منها نفق حفر على مستوى بضعة سنتمترات من سطح الطريق، بحسب ما بيّنت صور نشرها الفرع المحلي لمكتب التحقيقات الفيدرالي على حسابه في "تويتر".

وقام أحد سكان المنطقة بإبلاغ الهيئة المحلية لصيانة الطرقات بوجود هذه الحفرة. وأبلغت هذه الأخيرة بدورها شرطة ميامي، بحسب ما أفادت صحيفة "ميامي هيرالد".

وعثرت الشرطة بالقرب من مدخل النفق الذي يمتد على حوالي 45 مترا ويتراوح قطره بين 60 و90 سنتيمترا على مولّد كهربائي وعربة صغيرة، على ما كشف مايكل ليفروك الناطق باسم مكتب الشرطة الفيدرالي.

وأوضح الأخير أنه "لا بد أن يكون الشخص صغير البنية كي يدخل هذا النفق" الذي استغرق حفره "أشهرا عدّة".

ولم يرغب المصرف في التعليق على الموضوع، بحسب "اف بي آي".

وتذكّر هذه الحادثة بعملية السرقة الشهيرة التي طالت مصرف "سوسيتيه جنرال" في نيس في جنوب شرق فرنسا في صيف العام 1976. وعبر اللصوص شبكة المجارير ثم حفروا نفقا يؤدي إلى صالة الخزنات. وسرقوا مبلغا قدره 46 مليون فرنك لم يعثر عليه يوما، ما يوازي اليوم 29,6 مليون يورو.