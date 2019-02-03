ترمب يلعب الغولف مع البطل تايغر وودز.. ويغرد بصورته

مارس الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رياضة الغولف، السبت، في ولاية فلوريدا مع البطلين تايغر وودز وجاك نيكلوس.

وغرد الرئيس الأميركي على تويتر، ونشر صورة تجمعه بتايغر وودز وجاك نيكلوس، وذلك بعدما أعلن البيت الأبيض أنه مارس رياضة الغولف مع البطلين اللذين يعتبران من أبرز الأسماء الأميركية في هذه الرياضة.

Great morning at Trump National Golf Club in Jupiter, Florida with @JackNicklaus and @TigerWoods! pic.twitter.com/mdPN4yvS8e — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2019

والتقى الرجال الثلاثة في نادي الغولف الذي يملكه ترمب في جوبيتر في مقاطعة بالم بيتش قرب مارا لاغو. وهي الزيارة الأولى لترمب إلى فلوريدا منذ شهرين.

وكان من المقرر أن يمضي عطلة عيد الميلاد في مارا لاغو إلا أنه اضطر إلى البقاء في واشنطن بسبب الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية الأميركية.

وخلال فترة الإغلاق هذه التي استمرت 35 يوما، اشتكى مرارا من اضطراره للبقاء في البيت الأبيض في واشنطن.

وتوجه ترمب، الجمعة، إلى فلوريدا التي سيبقى فيها حتى مساء الأحد بعدما يحضر مباراة سوبربول النهائية لدوري كرة القدم الأميركية.