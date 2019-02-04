رسالة "موت" من صدام حسين لابنته.. وتفاصيل طلب غربي

انتشرت على مواقع التواصل، الأحد، رسالة قيل إنها كتبت بخط يد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ونشر حساب باسم رغد، ابنة صدام، على "تويتر" صورة لجزء من الرسالة، وكتب فوقها: "جزء من رسالة الشهيد الرئيس صدام حسين في أسره لابنته رغد".

وظهر في أسفل الرسالة تاريخ كتابتها، الواقع في ديسمبر 2003.





وقد تضمنت ما يلي: "ترسّخت القناعة لديّ بأنّهم ماضون في خطّة الموت، إلا لو أراد الله عكس ما أرادوا، وهو القادر وعلى كل شيء قدير".

وتابع كاتب الرسالة قائلاً: "يوم قدّم لي أحد جنرالاتهم ورقة، قال لي المترجم، وهو يترجم كلام ذاك الجنرال بأنها تتضمن دعوة منك، يا صدام حسين لشعب العراق ومقاومته المسلحة الباسلة، إلى إلقاء السلاح وعدم المقاومة، وكان ذلك في الشهر الثاني عشر من عام 2003".

يشار إلى أنه سبق لرغد أن نشرت في مرات سابقة رسائل وقصائد بخط يد والدها.

يذكر أنه في ربيع 2003، اجتاحت القوات الأميركية العراق، وما هي إلا أيام حتى أعلن سقوط نظام صدام.

وبعدها أطلقت ما يعرف بعملية "الفجر الأحمر" للقبض على صدام، وانتهت بالعثور عليه في ديسمبر 2003 مختبئاً في سرداب في تكريت.

وبعد 3 سنوات، أعدم في 30 ديسمبر عام 2006، فجر أولى أيام عيد الأضحى.