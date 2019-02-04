"الله يسعدك ويوفقك" تغضب مذيعا سعوديا.. والقناة توقفه

بعدما أثار المذيع السعودي، أحمد المالكي، استياء المغردين في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ردة فعله "القاسية" تجاه متصلة قالت في مداخلة هاتفية للضيف "الله يسعدك ويوفقك"، قررت إدارة شبكة "المجد" الفضائية، إيقاف المذيع.

وعلق المالكي على قرار إيقافه بتغريدة نشرها على حسابه الخاص في تويتر قائلاً "بكثير من التقدير تلقيت قـرار إدارة شبكة المجد المتضمن إيقافي عن تقديم الحصاد… لهم كل الشكر والحب والاحترام على ما لقيته منهم وما ســألقاه من حسن تعامل واحترافية وأكرر اعتذاري لهم ولكل من ساءه نبأ: #الله_يسعدك_ويوفقك.

‏وتعود الحادثة لاتصال إحدى المشاهدات على البرنامج وعند دعوتها لأحد المتسابقين بقولها: "الله يسعدك ويوفقك"، تدخّل المذيع وطالب المخرج بقطع الاتصال قائلاً: "اقطع الاتصال، مع كامل الاحترام كونك تتصلين وتقولين الله يعطيك العافية، ما هذه الجرأة وقلة الحياء في بعض الناس، ومثل هذه الاتصالات غير مقبولة".

وحينها قدم المذيع اعتذاره قائلًا: "أخطأت في حق المتصلة ريما وأعتذر عما بدر مني".