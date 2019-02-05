فتاة تقتحم الحشود وتركض نحو بابا الفاتيكان بأبوظبي

فاجأت فتاة صغيرة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صباح الثلاثاء، خلال جولته في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وتجاوزت الفتاة الحشود الحاضرة، وتوجهت مباشرة إلى السيارة التي تقلّ البابا قبل أن يترأس القداس في استاد مدينة زايد الرياضية.

وسُمح للفتاة الصغيرة بالاقتراب من البابا، حيث صافحها وقبّلها قبل أن تعود إلى مكانها ويُكمل جولته.

هذا وحضر أكثر من 135 ألف شخص إلى مدينة زايد الرياضية في أبوظبي للمشاركة في القداس.

ووصل البابا فرانسيس، إلى الإمارات العربية المتحدة، الأحد.

وجاءت الزيارة بناء على دعوة من ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للمشاركة في مؤتمر حوار الأديان.