"شتلة" وزير تشغل اللبنانيين.. وتغريدة ساخرة

حار العديد من اللبنانيين، الاثنين، بـ"شتلة" أي نبتة ظهرت في مكتب وزير البيئة الجديد، فادي جريصاتي.

فقد نشر جريصاتي في أولى تغريداته بعد استلام حقيبة البيئة من الوزير السابق طارق الخطيب، صورة "للشتلة"، قائلاً: "أولى الإنجازات... غيّرنا الشتلة".

اولى الانجازات ... غيّرنا الشتلة 🌴🌴😁😁 pic.twitter.com/niYUWt9jsx — fady jreissati (@fady_jreissati) February 4, 2019

لتنهال التعليقات سلباً وإيجاباً.

ففي حين رأى البعض في التغريدة لفتة طريفة من الوزير الشاب، اعتبر آخرون أنها استخفاف بوزارة البيئة، التي حجم على ما يبدو فيها جريصاتي الطموحات إلى مجرد تغيير نبتة في مكتب الوزارة.

كما انتقد البعض استبدال النبتة بجديدة بدلاً من الاعتناء بالقديمة ومحاولة إحيائها.

ولتلك النبتة قصة طويلة، فقبل أسابيع، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنبتة يابسة في مكتب وزير من المفترض أنه مَعنِيّ بالحفاظ على البيئة والاهتمام بالطبيعة.

وأطلق العديد من التغريدات الساخرة، تعليقاً على الموضوع.

يذكر أن جريصاتي المحسوب على التيار الوطني الحر، الحزب الداعم لرئيس الجمهورية اللبنانية، كان أكد في تصريحات "للعربية.نت" أنه سيحمل هموم البيئة. وقال: "سنُصارح اللبنانيين بالحلول التي سنعتمدها وعلى جميع القوى السياسية تحمّل مسؤولياتها في هذا المجال، لأن أي عودة للنفايات إلى الشوارع هو انتحار بيئي".

كما أوضح أنه سيعمل على تطوير خطة سلفه الوزير، طارق الخطيب، القائمة على اعتماد اللامركزية بمعالجة النفايات، أي أن تهتم كل بلدية بمعالجة نفاياتها وتشجيع الفرز من المصدر وإعادة التدوير والتسبيخ أو ما يعرف بالـ Composting".