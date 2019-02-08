شاهد.. شيرين تغادر مسرح هلا فبراير بالكويت وتعود "أقصر"

فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهور مسرح هلا فبراير أمس الخميس، عندما غادرت المسرح أثناء تقديمها للحفل لعدة دقائق وذلك لتغيير حذائها على مايبدو.

وفور عودتها قالت شيرين وهي تضحك: "متضحكوش بقى .. بس شوفتوا أنا قصرت إزاي"، ما أثار ضحك جميع الحاضرين.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الطريف، وعلق المغردون على عفوية شيرين وبساطتها.

وأحيت شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا على مسرح "مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي"، مساء اليوم الخميس، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت لعام 2019، وذلك في ثاني لياليه، بمشاركة الفنان الخليجي عبد الله الرويشد.