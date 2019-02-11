طرائف شبيه نجم ريال مدريد كريم بنزيمة في العراق! 

للوهلة الأولى، يتصور متابعو الدوري الإسباني ومشجعو النادي الملكي ريال مدريد، أن نجم النادي الفرنسي كريم بنزيمة يتجول في أحد مولات محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، ما يدفعهم إلى التوجه لالتقاط الصور معه.

أحمد نريمان "شبيه بنزيمة"، شاب عشريني كُردي يعمل بأحد المطاعم الشعبية في أحد المولات المشهورة بأربيل قال للعربية.نت: إنه منذ صغره كان يهوى لعبة كرة القدم، إلا أن الوضع المعيشي لم يسعفه في تحقيق حلمه بأن يصبح لاعب كرة القدم.

وأضاف نريمان أنه منذ الثامنة من عمره كان يعمل في المطاعم المختلفة لكسب لقمة العيش.

وأضاف نريمان، رغم أنه يتابع ويشجع النادي الملكي، بالإضافة إلى حبه لنجمه المهاجم كريم بنزيمة، فإن ذلك لم يدعه إلى أن يتصنّع للتشبه به، معبراً أن الله يخلق من الشبه أربعين.

وأوضح نريمان أن كثيرين يأتون إلى المطعم ويتفاجأون بوجودي، ويتحدثون معه بشأن هذا الشبه، ويلتقطون معه الصور التذكارية، معرباً عن سعادته بذلك.

وتابع نريمان حديثه، كما أن البعض من مشجعي النادي الإسباني يتحدثون معه بطرافة عن أسباب ضياع الفرص التهديفية في شباك الخصوم، وعن سبب النحس الذي رافق بنزيمة في المواسم الكروية الأخيرة للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وعن الوضع المعيشي وسوق العمل، بيّن أحمد نريمان أن السياحة في أربيل تنتعش بمجيء أهالي بغداد ومحافظات الوسط وجنوب العراق، موضحاً أن ذلك الانتعاش يمر عليهم في فترات عطلة نصف السنة للعام الدراسي وفي العطلة الصيفية الذي يقضي فيه أغلب أهالي تلك المحافظات عطلتهم للتمتع بأجواء إقليم كردستان، والتي تتميز بطبيعتها الخلابة من الجبال والشلالات والغابات الخضراء، إضافة إلى المراكز التجارية العالمية.